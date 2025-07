Tour de France 2025 tappa di oggi Valenciennes-Dunkerque | orari tv percorso favoriti Milan per sfatare il lungo tabù dell’Italia

Oggi, sulla lunga strada del Tour de France 2025, si sfida tra Valenciennes e Dunkerque in una tappa che potrebbe riservare sorprese, grazie al vento e alle strategie di squadra. La prima vera volata di gruppo potrebbe ancora attendere, ma i favoriti sono pronti a dare battaglia. Seguite con noi la diretta live dalle 13:25 per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante frazione e scavalcare il tabù dell’Italia!

Tempo per la prima vera volata di gruppo al Tour de France 2025? Non è detto, visto che il vento potrebbe essere incisivo anche in questa terza tappa della Grande Boucle. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.25 PERCORSO TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Sono 178 chilometri praticamente tutti pianeggianti se non per lo strappo di Mont Cassel a 30 chilometri dal traguardo. SarĂ un GPM di quarta categoria (2,3 km al 3,8% di media) che non darĂ nessun problema. Allo scollinamento comincerĂ l’azione delle squadre dei velocisti fino a Dunkerque. 🔗 Leggi su Oasport.it