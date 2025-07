Calciomercato Milan per l’attacco spunta anche Boniface del Bayer

Il calciomercato rossonero si anima con l’ipotesi di un colpo importante per l’attacco: Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Il giovane centravanti nigeriano, con le sue qualità esplosive, potrebbe diventare il nuovo volto dell’attacco milanista. La sfida è aperta, ma i tifosi già sognano un Milan ancora più forte e avvincente. La strategia di mercato del Diavolo potrebbe riservare sorprese...

Victor Boniface, centravanti nigeriano del Bayer Leverkusen, tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare il proprio attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per l’attacco spunta anche Boniface del Bayer

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - attacco - boniface

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il #Milan pensa a #Boniface per l'attacco #Calciomercato Vai su X

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta anche Boniface del Bayer; Il Milan per l'attacco segue Boniface. Fisico, gol, infortuni: ecco quanto può costare; Milan: quanti nomi per l’attacco, Tare in missione.

Calciomercato, il Milan punta Boniface: ecco cosa serve per prenderlo - La Juve piomba su Leo Ortiz del Flamengo, mentre la Roma cerca Lucumi. Lo riporta msn.com

Milan: quanti nomi per l’attacco, Tare in missione - Serve un centravanti di qualità ad Allegri. Riporta msn.com