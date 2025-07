Beach Volley Young Academy in spiaggia a stretto contatto con i campioni della Yuasa

La Beach Volley Young Academy in spiaggia sta vivendo un momento di grande fermento, coinvolgendo ben 250 giovani appassionati nel cuore dello Chalet Doppio Zero. Con tre appuntamenti settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, il progetto si conferma un punto di riferimento per i talenti emergenti e gli amanti del volley estivo. Grande passione e tantissimi sorrisi alimentano questa estate all’insegna dello sport e della condivisione, creando un’atmosfera unica tra divertimento e crescita.

E' il classico periodo intermedio in casa Yuasa Battery Grottazzolina divisa tra il classico volley estivo e l'attesa per conoscere i dettagli della prossima stagione. Partiamo dall'attività che viene svolta in spiaggia dove continua a gonfie vele, coinvolgendo ben 250 ragazzi la Beach Volley Young Acadamy presso lo Chalet Doppio Zero con tre appuntamenti settimanali, lunedi, mercoledì e venerdì pomeriggio. Grande passione e tantissimi istruttori, provenienti sia dall'indoor ma anche dal beach volley, per far crescere i ragazzi nella passione per la spiaggia ma soprattutto nel volley giocato. Due le settimane già andate in archivio ed ora la terza settimana, entrando proprio nel cuore di un percorso che troverà il suo culmine il 26 e 27 luglio in occasione del Maxi Torneo Finale sempre seguitissimo.

