Uccide padre con coltello arrestato

Una tragica vicenda scuote Luino: un giovane di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre durante una lite domestica. La scena si è svolta in un contesto familiare, con la madre che ha prontamente richiesto aiuto. Un dramma che fa riflettere sulla fragilità dei rapporti familiari e le conseguenze di emozioni incontrollate. La verità emerge, ma resta il dolore di un'intera comunità.

8.10 Un 25enne è stato arrestato a Luino, nel Varesotto, con l'accusa di avere ucciso il padre con un coltello da cucina. Il giovane viveva in Svizzera con il padre e il fratello: ieri era con loro a casa della madre, trasferitasi dopo la separazione. E' stata la donna a chiedere aiuto dopo la violenta aggressione. C'è stata una lite, poi la coltellata. Il fratello dell'aggressore ha cercato di togliergli il coltello. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ancora violenza in famiglia. Ferisce il padre con il coltello. Figlio condannato a due anni - Siena, 14 maggio 2025 – Ancora una tragica storia di violenza familiare: un giovane è stato condannato a due anni di reclusione dopo aver ferito il padre con un coltello.

L’ORRORE Una storia che non avremmo mai voluto riportare: un padre di 41 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso ripetuti abusi sessuali sulla figlia minorenne, autorizzando anche altri uomini a fare lo stesso. Le indagini dell Vai su Facebook

