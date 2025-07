Allerta meteo in 11 regioni dove e quando arrivano i forti temporali grandinate ed eventi estremi

L’Italia si prepara a un’ondata di maltempo: tra il 7 e l’8 luglio, ben 11 regioni sono in allerta per temporali intensi, grandinate e fenomeni estremi. Le previsioni indicano che il Nord sarà il primo ad essere coinvolto, con il Centro che seguirà l’onda di pioggia e fulmini. È fondamentale restare aggiornati per proteggere sé stessi e le proprie proprietà. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa nuova sfida meteo.

Continua il maltempo in Italia con un'altra perturbazione tra il 7 e l'8 luglio che porta piogge e temporali al Nord e in estensione al Centro.

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

