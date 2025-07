Man United ha conferito per i colloqui di showdown con Marcus Rashford la prossima settimana

Il futuro di Marcus Rashford al Manchester United è sempre più incerto: la prossima settimana si terranno importanti colloqui di showdown che potrebbero segnare un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante. Dopo anni di militanza nel club, Rashford si avvicina a una svolta cruciale, mentre le voci di mercato e le trattative con altri club si intensificano. Quale strada sceglierà il talento inglese? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti esclusivi.

Notizia fresca giunta in redazione: Marcus Rashford si avvicina a una partenza dal Manchester United, con nuovi colloqui previsti per la prossima settimana mentre l’Inghilterra internazionale accetta di non far parte di Ruben Amorim, secondo Fabrizio Romano. L’attaccante di 27 anni, che è stato al club dall’età di sette anni, ora si sta preparando per quella che potrebbe essere la più grande decisione della sua carriera mentre esplora le opzioni per un nuovo inizio dal club che ha chiamato a casa per quasi due decenni. Rashford ha fatto i conti con la realtà che il sistema di Amorim e la visione per la ricostruzione dello United non lo includono come una figura chiave che va avanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com