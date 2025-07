Calciomercato Napoli ecco Lang | gol liti con i tecnici disco d’oro | VIDEO

Noa Lang, talento olandese dal carattere fumantino e già disco d’oro come rapper, si prepara a scrivere una nuova pagina al Napoli. Arrivato dal PSV Eindhoven con una stagione stellare – 14 gol e 11 assist – è il rinforzo scelto da Antonio Conte per colmare l’assenza di Kvaratskhelia. A 26 anni, la sua grinta e il suo talento promettono scintille in Campania. La sua avventura partenopea sta per decollare...

Noa Lang arriva al Napoli dal PSV Eindhoven in questa sessione di calciomercato dopo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Esterno d'attacco, rapper disco d'oro e un carattere fumantino. Noa Lang è il prescelto di Antonio Conte, in questa sessione estiva di calciomercato, per riempire il buco lasciato da Khvicha Kvaratskhelia a gennaio. L'olandese arriva dalla sua miglior stagione realizzativa: 14 gol e 11 assist. A 26 anni è pronto per il grande passo, direzione Napoli. Guarda il video di 'GazzettaTV' per conoscerlo meglio.

