Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Clusone-Aprica | orari tv percorso favorite Primo arrivo in salita

Il Giro d’Italia femminile 2025 sta infiammando gli appassionati con emozioni e sfide mozzafiato. Oggi, nella tappa Clusone-Aprica, le cicliste affrontano uno degli step più impegnativi, tra salite epiche e panorami spettacolari. Scopri gli orari TV, il percorso e i favoriti di questa tappa cruciale, dove il primo arrivo in salita potrebbe riscrivere le carte in tavola e decidere la vincitrice di questa emozionante corsa rosa.

Si è aperto ieri il Giro d’Italia femminile 2025, corsa composta da otto tappe che si corre dal 6 al 13 luglio. La cronometro iniziali, andata in scena sul percorso cittadino di Bergamo, è stata conquistata dalla svizzera Marlen Reusser. L’elvetica ha conquistato la prima maglia rosa del Giro numero 36 battendo Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) per soli 12 secondi. Terza Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), che chiude la sua prova a 16 secondi di ritardo. Si delineano così i primi distacchi della generale in attesa di una seconda tappa breve e senza particolari difficoltà. Gli ultimi chilometri, decisivi per la vittoria finale, sono in leggera pendenza e potranno infastidire molte corritrici. 🔗 Leggi su Oasport.it