Calciomercato Su Fadera pressione del Cagliari Continua la trattativa per Solbakken

Il calciomercato entra nel vivo, con molte trattative ancora aperte e strategie da affinare. Il Cagliari continua a fare pressione su Fadera, mentre il Pisa si prepara a difendere la propria rosa tra le sfide del mercato di Serie A. La corsa ai talenti si fa incandescente, e i nomi sulle liste delle grandi squadre si moltiplicano. In questo scenario ad alta tensione, ogni mossa potrebbe fare la differenza per il destino dei club coinvolti.

Una nuova settimana di calciomercato al via. Le strategie del Pisa, come dichiarato più volte dalla dirigenza stessa, è ben chiara. Ma nonostante la bontà e la solidità della mentalità , la società nerazzurra deve fare i conti con la potenza e il blasone delle altre società , una volta giunti in Serie A. I giocatori finiti nel mirino del club nerazzurro sono entrati nella lista anche di altre squadre. Si pensi a Fadera, l’esterno sinistro gambiano di proprietà del Como, sul quale si è fatto forte e insistente la pressione del Cagliari. Con la società sarda il Pisa è invischiato in una serie di intrecci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato. Su Fadera pressione del Cagliari. Continua la trattativa per Solbakken

In questa notizia si parla di: calciomercato - fadera - pressione - cagliari

Calciomercato. Su Fadera pressione del Cagliari. Continua la trattativa per Solbakken; Calciomercato Pisa, liberato Veloso, è dell'Atalanta. Offerto Mario Rui, quasi fatta per Scuffet a titolo definitivo.

Calciomercato. Su Fadera pressione del Cagliari. Continua la trattativa per Solbakken - Scuffet: procedono i colloqui fra nerazzurri e rossoblù. Secondo sport.quotidiano.net

Fadera Cagliari, possibile trattativa con il Como per l’attaccante gambiano! Le ultime - Fadera Cagliari, il giocatore classe 2001 dei lariani è dato in uscita dati i diversi nuovi esterni messi a disposizione dell’allenatore Cesc Fabregas Il Cagliari, in vista della prossima stagione e c ... Riporta cagliarinews24.com