Il nuovo Milan si prepara a scrivere un capitolo emozionante, sotto la guida di Allegri e Igli Tare, con un mix di tradizione e innovazione. Dopo una convocazione di squadra a Milanello e un primo allenamento carico di entusiasmo, i tifosi attendono con trepidazione la presentazione ufficiale di Allegri a Casa Milan. È il momento di scoprire come questa formazione rinnovata si appresta a riaccendere lo spirito del Diavolo, dentro e fuori dal campo.

Nuovo Milan, ci siamo: sono e saranno i giorni del Diavolo, sul campo e fuori, in versione riveduta e corretta firmata Igli Tare e Massimiliano Allegri. Ieri la convocazione a Milanello, con pernottamento, per la quasi totalità del gruppo. Questa mattina il primo allenamento, alle ore 13 la presentazione di Allegri a Casa Milan, alle 18 la seconda sgambata a Carnago, questa volta aperta al pubblico (ma senza la Curva che diserterà , come l’anno scorso). Oltre all’assenza di Santiago Gimenez che ha appena concluso la Gold Cup col Messico, e quella di Luka Modric ancora al Mondiale per club col Real, spicca su tutte quella di Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, il giorno di Allegri. Theo sempre più lontano

