Il punto sul mercato | trattativa per Olivieri Attesa la fumata bianca per Vlahovic Cittadini e Artistico

L'attenzione del mercato si concentra sulla trattativa per Olivieri, con l’attesa di una fumata bianca anche per Vlahovic, cittadini e artistico. Intanto, Speziafest ha segnato un record di partecipazione, accendendo la passione dei tifosi aquilotti, pronti a trasferte entusiasmanti questa estate contro Gherdeina, Lecce e Cittadella. Tra le novità, la Curva Ferrovia si prepara a ri-esporre il nuovo striscione, alimentando l’entusiasmo che coinvolge tutta la tifoseria.

Grande successo di pubblico per la due giorni di Speziafest. Centinaia i tifosi aquilotti che hanno assiepato l’area mare di Ruffino per esaltare la passione e la fede per lo Spezia calcio 1906. I supporter stanno già organizzando le prime ‘ trasferte ’ per le amichevoli estive contro il Gherdeina (23 luglio), Lecce (27 luglio) e Cittadella (30 luglio). Tra le righe è emersa anche la decisione della Curva Ferrovia di riesporre, con il nuovo campionato, striscioni e bandiere dopo le proteste degli ultimi mesi. Sul fronte mercato, sono in dirittura gli ingaggi dell’attaccante Vanja Vlahovic (prestito) e del difensore centrale Giorgio Cittadini (prestito con diritto di riscatto), entrambi provenienti dall’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il punto sul mercato: trattativa per Olivieri. Attesa la fumata bianca per Vlahovic, Cittadini e Artistico

In questa notizia si parla di: punto - mercato - trattativa - olivieri

Meret e Svilar tra scadenze, rinnovi mancati e sogni social di mercato: il punto sulle due vicende - Nel vibrante panorama della Serie A, Alex Meret e Mile Svilar si ritrovano al centro di un intricato gioco di mercato.

Mancano pochissime ore all'apertura ufficiale della sessione di calciomercato estivo, parliamone insieme in attesa dei futuri colpi del Palermo - Live Vai su Facebook

Il punto sul mercato: trattativa per Olivieri. Attesa la fumata bianca per Vlahovic, Cittadini e Artistico.

Il punto sul mercato: trattativa per Olivieri. Attesa la fumata bianca per Vlahovic, Cittadini e Artistico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Sampdoria, da Riccio-Cagliari a Pedrola e Cicconi: il punto sul mercato blucerchiato - Piace Cicconi La Sampdoria muove le prime pedine sul mercato, tra nuovi obie ... Secondo calciomercato.com