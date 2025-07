Ennesimo guasto Monreale alta a secco

Ancora un guasto nell’area alta di Monreale, lasciando molte famiglie senza acqua. La perdita in Via Pietro Novelli ha causato l’interruzione temporanea dell’erogazione, ma le autorità assicurano che il servizio sarà ripristinato intorno alle 12:00 di oggi. Restate aggiornati per scoprire come si evolve la situazione e quali misure vengono adottate per prevenire futuri disagi.

Monreale, 7 luglio 2025 – L'erogazione idrica nella parte alta del territorio di Monreale, interrotta a causa di un guasto significativo, riprenderà intorno alle ore 12:00 di oggi. La situazione è monitorata costantemente. Lo fa sapere l'amministrazione comunale. Il guasto, una grossa perdita in Via Pietro Novelli, ha reso necessaria la chiusura della rete.

