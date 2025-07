calcio femminile emma e rachele sotto i riflettori

na squadra che mira a sorprendere, mentre Rachele, portiere di grande talento, si prepara a difendere i pali con determinazione. Questi due atlete, simbolo di passione e dedizione, stanno attirando l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, portando il nome di Casalguidi sui più prestigiosi palcoscenici europei. La loro storia è un esempio brillante di come il sogno possa diventare realtà grazie a impegno e talento.

CASALGUIDI La Svizzera, in questi giorni, sta ospitando i campionati europei di calcio femminile: le migliori selezioni nazionali del continente, tra cui l’Italia, si stanno sfidando con il sogno di ben figurare ed arrivare a sollevare il trofeo. E della Nazionale impegnata in terra elvetica fanno parte anche due giocatrici cresciute a Casalguidi: si tratta nel dettaglio di Emma Severini e di Rachele Baldi. Emma gioca come centrocampista nella Fiorentina, è stata premiata di recente con il premio "Bulgarelli Number 8" come miglior centrocampista della Serie A femminile per la stagione 202425 ed è stata schierata anche nella prima partita dell’Europeo che ha visto qualche giorno fa le azzurre battere il Belgio per 1-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it