Sonego-Shelton oggi a Wimbledon | orario precedenti e dove vederla

Oggi, lunedì 7 luglio, il tennis italiano si accende a Wimbledon con la sfida tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton negli ottavi del prestigioso torneo. Dopo una spettacolare vittoria in cinque ore contro Nakashima, Sonego cerca di superare l'ostacolo Shelton per continuare a sognare il green del All England. Scopri orari, precedenti e come seguire l’incontro in diretta tv e streaming: ogni servizio per non perdere nemmeno un punto di questa emozionante sfida.

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, lunedì 7 luglio, affronta Ben Shelton negli ottavi del torneo in diretta tv e streaming. L'azzurro è reduce dal successo strepitoso contro lo statunitense Brandon Nakashima, in un match durato oltre 5 ore. L'americano, testa di serie numero 10, arriva invece dalla vittoria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LIVE Sonego-Shelton 4-6, 6-4, 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l'azzurro salva un game già molto importante a inizio 3° set

