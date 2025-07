Costruire la fiducia in se stessi dei figli durante l'estate | Dire ‘bravo' non serve meglio fare esperienze

Durante l'estate, i genitori hanno l'opportunità unica di aiutare i figli a sviluppare la propria autostima attraverso esperienze significative. Come sottolinea un'esperta americana, i complimenti da soli non bastano: sono le sfide concrete e il sostegno reale a far emergere il meglio nei ragazzi. Approfittiamo di questa stagione per incoraggiarli a uscire dalla comfort zone e scoprire nuove potenzialità. Continua a leggere per scoprire come trasformare l’estate in un momento di crescita e fiducia.

Secondo un'esperta americana, non bastano i complimenti per costruire la fiducia degli adolescenti, ma servono sfide reali e sostegno concreto per far uscire i ragazzi dalla loro comfort zone. E l'estate rappresenta il periodo perfetto per cimentarsi in nuove sfide e provare attività che esulino dalla normale routine.

