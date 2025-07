Tragedia nella notte | il corpo senza vita di un ciclista probabilmente travolto da un’auto trovato in un fosso lungo via delle Acque Alte a Latina

Una notte di dolore e sgomento scuote Borgo Podgora: il corpo senza vita di un ciclista, presumibilmente investito da un'auto pirata, è stato rinvenuto in un fosso lungo via delle Acque Alte. La comunità si stringe intorno alla famiglia dell’uomo, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda. Un episodio che ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza sulle strade e l’importanza di promuovere maggiore attenzione e rispetto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Borgo Podgora questa mattina, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, probabilmente vittima di un investimento da parte di un’auto pirata. Il corpo, insieme alla bicicletta, è stato trovato in un fosso lungo via delle Acque Alte, a pochi passi dal centro di accoglienza dove l’uomo risiedeva. La ricostruzione della tragedia. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la vittima, un cittadino della Costa d’Avorio, di 33 anni, stava probabilmente rientrando alla struttura di accoglienza dove viveva, quando è stato investito da un’auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia nella notte: il corpo senza vita di un ciclista, probabilmente travolto da un’auto, trovato in un fosso lungo via delle Acque Alte a Latina

In questa notizia si parla di: corpo - vita - probabilmente - tragedia

Ritrovato a Merano il corpo senza vita di un escursionista: era scomparso da dicembre - Il corpo senza vita di Romen Roman Lair, 61enne escursionista scomparso lo scorso dicembre, è stato ritrovato nel comprensorio Merano 2000, a circa 1.

Nuova tragedia legata al caldo estremo, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato ieri pomeriggio in un terreno a pochi chilometri da Lentini Vai su Facebook

È di Matteo Formenti il corpo ritrovato a Cologne: si sarebbe tolto la vita dopo la tragedia in piscina; Tragedia in montagna, ritrovato il corpo senza vita di Ugo Fattore, era disperso da venerdì: per il 60enne architetto fatale una caduta dal sentiero; Pensionato di 86 anni trovato senza vita nel fiume Po.

Tragedia: corpo senza vita ritrovato nel torrente - La scoperta è avvenuta questa mattina dopo alcune ore di ricerche. laprovinciadibiella.it scrive

Tragedia a Castro, 65enne trovato senza vita tra gli scogli in località Acquaviva: probabile malore durante il bagno - Il corpo dell’uomo, che ogni mattina nuotava nella zona, è stato avvistato da un passante. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it