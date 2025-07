American party per Trump un terzo partito è ridicolo | Musk intanto presenta il logo e lo slogan

In un panorama politico sempre più frammentato, la creazione di un nuovo partito da parte di Elon Musk solleva interrogativi e polarizza opinioni. Trump critica duramente questa mossa, definendola “ridicola”, mentre il magnate tecnologico punta a influenzare le elezioni di Midterm e ridefinire gli equilibri politici negli Stati Uniti. Resta con noi per scoprire come questa strategia potrebbe cambiare le sorti del futuro politico americano.

Trump definisce “ridicola” la scelta di Elon Musk di fondare un terzo partito. Ma il miliardario punta a erodere voti al presidente, condizionare il Congresso e cambiare i giochi alle elezioni di Midterm. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump, 'Usa non saranno distrutti dai criminali del Terzo mondo' - In un intervento energico a Fort Bragg, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non saranno distrutti dai criminali e migranti illegali provenienti dal Terzo mondo.

