L'ultima strategia della FIFA per riempire gli stadi al Mondiale per Club | un tentativo disperato

La FIFA tenta l’ultima carta per riempire gli stadi del Mondiale per Club, con una strategia audace e rischiosa. Con le semifinali e la finale all’orizzonte, il presidente Infantino punta a convincere emittenti e sponsor della reale rilevanza di questa manifestazione, sperando di assicurare un futuro più brillante. Riuscirà questo tentativo disperato a cambiare le sorti del torneo? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'ultima strategia della FIFA per aumentare gli spettatori al Mondiale per Club in vista delle semifinali e della finale: un tentativo disperato da parte del presidente Infantino di dimostrare la validità della manifestazione ad emittenti televisive e sponsor in vista delle edizioni future. 🔗 Leggi su Fanpage.it

