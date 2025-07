Leoni Inter duello testa a testa col Milan per il difensore del Parma | Faranno di tutto per acquistarlo! Poi le ultime su Calhanoglu e Dumfries

Il calciomercato si infiamma: i Leoni Inter sono pronti a sfidare il Milan per un nuovo difensore del Parma, con strategie e offerte al top. Le trattative per Calhanoglu e Dumfries scalpitano, tra aggiornamenti esclusivi di Pedullà che svela tutte le ultime novità . La finestra di mercato entra nel vivo, tra colpi di scena e accordi imminenti: scopriamo insieme cosa riserva il futuro dei nerazzurri.

Leoni Inter, duello testa a testa col Milan per il difensore del Parma. Poi le ultime su Calhanoglu e Dumfries: gli aggiornamenti di Pedullà . Il calciomercato Inter entra nel vivo di una fase delicata, con numerosi dossier aperti sia in entrata che in uscita. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà , esperto di mercato, attraverso il suo consueto appuntamento su YouTube. Tra le tematiche principali, tiene banco il futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994, che è finito nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto riferito da Pedullà , l e prossime 48-72 ore saranno cruciali per comprendere la fattibilità dell'operazione: « Il Gala vorrebbe mettere sul piatto 25 milioni di euro più 5 di bonus.

