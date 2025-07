Musiala tornerà nel 2026

Il talento del Bayern, Jamal Musiala, dovrà affrontare una lunga attesa dopo un grave infortunio durante i quarti di finale del mondiale per club. La diagnosi parla chiaro: frattura del perone e lesione dei legamenti, che lo terranno lontano dal campo almeno 4-5 mesi. Con questa notizia, il suo ritorno in campo è ormai programmato per il 2026. La sua determinazione e il supporto dei tifosi saranno fondamentali in questa difficile fase di recupero.

La diagnosi è tremenda: frattura del perone della gamba sinistra a cui si aggiunge la lesione dei legamenti per Jamal Musiala, che ha avuto la peggio nei quarti del mondiale per club in uno scontro fortuito con Gigio Donnarumma alla fine del primo tempo. Prima del 2026 Musiala non potrà tornare a giocare: il giocatore del Bayern dovrebbe restare fermo almeno 4-5 mesi. Il giocatore, 22 anni, ieri è stato subito portato in ospedale a Orlando, ieri è stato trasferito a Monaco dove sarà operato, e ha ricevuto molti messaggi di incoraggiamento, primo tra tutti quello di Donnarumma, che subito dopo l’incidente si è messo a piangere quando ha capito la gravità, anche se questo non gli ha evitato le critiche del collega avversario, il portiere del Bayern Neuer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Musiala tornerà nel 2026

