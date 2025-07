Casa Bianca Trump | Se non avessero truccato le elezioni non ci sarebbero state queste guerre…

Donald Trump, prima di risalire sull’Air Force One, ha lanciato un’accusa forte, collegando le presunte irregolarità elettorali alle attuali crisi mondiali. Secondo l’ex presidente, se le elezioni non fossero state truccate, molte delle sfide globali e interne che affrontiamo oggi sarebbero evitate. Una riflessione controversa che, ancora una volta, accende il dibattito sulla trasparenza e le conseguenze delle decisioni politiche.

Donald Trump stava parlando della situazione in Ucraina, prima di salire sull’Air Force One che lo ha riportato a Washington dopo un weekend nel New Jersey, quando ha iniziato a parlare di presunti brogli nelle elezioni vinte da Joe Biden. “ Le elezioni sono state completamente truccate e se non lo fossero state, non sareste in guerra con la Russia in questo momento. E non avreste avuto l’inflazione e non avreste avuto l’orribile Afghanistan nel modo in cui l’hanno lasciato. Non avreste avuto l’orrore di ottobre con Israele e Hamas. Non avreste avuto nulla di tutto ciò. Non avreste avuto il recente scontro con l’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it