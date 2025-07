Serie A Cantù ha già trovato l’America Ajayi si aggiunge al reparto lunghi

Cantù si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, accogliendo il talento americano Josh Ajayi. Dopo Bortolani, il team biancoblù rafforza la propria rosa per la prossima stagione di Serie A, puntando a un futuro di successi sotto la guida di coach Brienza. La squadra sta prendendo forma, pronta a conquistare nuovi traguardi e a tornare protagonista nel massimo campionato italiano.

Il primo americano di Cantù? Ormai ci siamo: Ife Josh Ajayi è pronto a sbarcare in Brianza. È il secondo colpo dell’estate biancoblù dopo l’arrivo di Giordano Bortolani da Milano, con cui la società inizia a disegnare la propria anima per la LBA 2025-2026. Alla corte di coach Nicola Brienza, confermato con fiducia, stanno prendendo forma le basi della squadra che dovrà affrontare il ritorno nella massima serie. In regia ci sarà ancora Andrea De Nicolao, mentre sul perimetro si aggiunge la freschezza di Bortolani. A loro si affianca Riccardo Moraschini, confermato in ala piccola, insieme a Basile nel ruolo di ala forte e Okeke sotto canestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net