Dove vedere Italia-Portogallo stasera in tv Europei calcio femminile 2025 | orario programma streaming

Stasera alle 21:00, non perdere la sfida imperdibile tra Italia e Portogallo, valida per i Campionati Europei di calcio femminile 2025 a Ginevra. La partita, trasmessa in diretta streaming e in TV, rappresenta un momento cruciale per le azzurre che puntano a conquistare gli ottavi di finale. Scopri dove guardarla e seguire ogni emozione di questa sfida decisiva, perché ogni secondo conta in questi europei!

Una partita importantissima. Oggi, lunedì 7 luglio, alle ore 21:00 si gioca sul campo di Ginevra Italia-Portagllo, secondo match valido per il r aggruppamento B dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna quest’anno in scena in Svizzera. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTOGALLO DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00 La formazione seguita dal CT Andrea Soncin avrà infatti la possibilità di staccare il pass per gli ottavi con un turno di anticipo, sempre se la corazzata della Spagna riuscirà ovviamente a sconfiggere il Belgio nella disputa precedente, pianificata per le 18:00. Le lusitane, al contrario delle nostre portacolori, hanno cominciato la competizione nel peggiore dei modi, subendo una vera e propria imbarcata di goal dalle furie rosse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Italia-Portogallo stasera in tv, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

