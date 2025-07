I tifosi aquilotti ci credono | il sogno resta la A | Ci sono le basi per avere un grande futuro

I tifosi aquilotti vivono con passione e speranza, credendo fermamente nel potenziale del loro club. Con un mercato ambizioso guidato dallo Spezia, il sogno di tornare in Serie A sembra più vicino che mai. Loreno Cecchi sottolinea una strategia di crescita sostenibile, puntando su giovani talenti e un progetto solido. La scelta migliore, secondo lui, è stata quella di proseguire su questa strada, consolidando le basi per un futuro brillante e di successo.

I tifosi aquilotti stanno seguendo con grande partecipazione il mercato condotto dallo Spezia: " Vlahovic e Artistico sono due ottimi attaccanti, il sogno resta la Serie A ". Pensa positivo Loreno Cecchi: "Credo che la società stia operando non per ‘spaccare’ il prossimo campionato ma in un’ottica di costruzione, puntando su giocatori giovani e di prospettiva. La scelta migliore ritengo sia stata quella di aver continuato il progetto tecnico con mister D’Angelo e il ds Melissano. Vlahovic è un attaccante forte fisicamente, penso che possa ricalcare il percorso fatto da Pio Esposito, al pari di Artistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I tifosi aquilotti ci credono: il sogno resta la A: "Ci sono le basi per avere un grande futuro"

