Nissan tratta un accordo di cooperazione con Foxconn

Nissan e Foxconn uniscono le forze in un potenziale accordo di cooperazione che potrebbe rivoluzionare il settore dei veicoli elettrici. Con l'obiettivo di rilanciare lo storico stabilimento di Oppama, questa collaborazione promette di integrare l’innovazione tecnologica dell’elettronica con la produzione automobilistica, aprendo nuove strade per il futuro della mobilità sostenibile e rafforzando la competitività delle due aziende sul mercato globale. Un passo decisivo verso un domani più verde e all’avanguardia.

Nissan sta valutando un accordo di cooperazione con il colosso taiwanese dell'elettronica Foxconn per la produzione dei veicoli elettrici nello stabilimento di Oppama, a sud di Tokyo, che in precedenza era stato preso in considerazione per la chiusura. Lo anticipano i media nipponici, che citano fonti a conoscenza del dossier, spiegando che il piano in fase di valutazione - oltre e mantenere in funzione la fabbrica, propone di dare slancio agli sforzi di ristrutturazione della terza casa auto nipponica in difficoltà . Foxconn, da parte sua, ha accelerato le sue attività nel settore dei veicoli elettrici, avendo già concordato di fornire veicoli elettrici a Mitsubishi Motors, ed è anche in trattative con Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp.

