La Lube tra mercato e campionato Attesa per il calendario di Superlega

La Lube si prepara a vivere un’estate di grande fermento, tra il mercato e l’attesa per il campionato di SuperLega. La tre giorni dedicata al Volley Mercato, dal 15 al 17 luglio al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, Bologna, segnerà l’inizio ufficiale della nuova stagione. Tra incontri, strategie e sorprese, i protagonisti si ritroveranno per definire il futuro e svelare il calendario, un momento che promette emozioni e colpi di scena.

Come tradizione la tre giorni di Volley Mercato aprirà formalmente la stagione della SuperLega che verrà. Appuntamento da martedì 15 a giovedì 17 luglio e l’ultimo giorno sarà caratterizzato dalla pubblicazione del calendario, il momento più atteso e interessante. Ormai tradizionale anche da location dove si terrà l’evento, vale a dire il Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio a Bologna. Lì si ritroveranno dirigenti e staff dei club per tavoli di confronto, corsi di aggiornamento e approfondimenti dedicati a segreteria, marketing, comunicazione e tanto altro. In occasione del Volley Mercato, inoltre, saranno aperte delle finestre di tesseramento: martedì 15 e mercoledì 16 luglio, infatti, l’Ufficio Tesseramenti FIPAV, per l’occasione, si trasferirà a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Lube tra mercato e campionato. Attesa per il calendario di Superlega

In questa notizia si parla di: mercato - calendario - superlega - lube

Calendario Juve, Capello lo commenta così: «Tudor può arrivare sull’onda del Mondiale per Club e partire forte ma non è un inizio in discesa. Sul mercato…» - Il calendario della Juventus per la stagione 2025/26 si presenta come una sfida avvincente e ricca di insidie, con Fabio Capello che non lesina commenti sulla partenza di Tudor e le prospettive future dei bianconeri.

A breve il calendario della superlega Vai su X

La Lube tra mercato e campionato. Attesa per il calendario di Superlega; Volley mercato 2025/26: il tabellone dei movimenti in Superlega; Mercato Lube, Cormio guarda ancora al futuro: contratto triennale per l’enfant prodige Noa Duflos-Rossi.

La Lube tra mercato e campionato. Attesa per il calendario di Superlega - A metà mese le date mentre, sul fronte squadra, è praticamente tutto fatto con tre arrivi e altrettante uscite ... Riporta ilrestodelcarlino.it

L’analisi di Andrea Zorzi. "Lube promossa sul mercato. D’Heer? Un centrale molto forte» - Il grande bomber degli anni novanta, lo "Zorro" nazionale ora voce ... Riporta sport.quotidiano.net