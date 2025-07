Conte e Italiano unici superstiti fra gli allenatori delle prime 9 solo se vinci mantieni il lavoro Polverosi

In un calcio dove la stabilità è un miraggio, le panchine di Serie A sembrano più fragile che mai. Solo due tra gli allenatori delle prime nove posizioni sono sopravvissuti, e solo grazie ai successi ottenuti: Conte con lo scudetto e Italiano con la Coppa Italia. La lezione è chiara: nel nostro campionato, se non vinci, rischi di perdere anche il lavoro. Un sistema dove il successo è l’unico passaporto per la continuità.

La rivoluzione delle panchine in Serie A è un tema caldo ogni estate. Polverosi del Corriere dello Sport ci ricorda quanto nel nostro campionato contino le vittorie (in realtà nel calcio, ndr): delle prime 9 sono rimasti solo 2 allenatori, Conte che ha vinto lo scudetto e Italiano che ha vinto la Coppa Italia. Lo stesso era successo l'anno scorso con Simone Inzaghi e Gasperini, che avevano vinto campionato ed Europa League. Tutti gli altri a casa. In Serie A la panchina è solida solamente quando si vince (Polverosi). Di seguito quanto scrive il Corriere dello Sport a firma Polverosi: "«C aro mister, resti solo se vinci».

