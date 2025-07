Calciomercato Inter tutto su Ederson per il dopo Calhanoglu | l’Atalanta fa muro ma aumenta la fiducia in viale della Liberazione!

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il grande colpo Ederson, pronto a sostituire Calhanoglu e rafforzare il centrocampo nerazzurro. Mentre l’Atalanta cerca di blindare il suo muro difensivo, cresce la fiducia di Viale della Liberazione nel prossimo acquisto. Con il Galatasaray che monitora attentamente Hakan Calhanoglu, Milano si prepara a un’estate di grandi cambiamenti. Resta da scoprire come evolveranno le trattative e il futuro dei protagonisti.

I motivi. Mentre il Galatasaray continua a valutare l'assalto a Hakan Calhanoglu, a Milano si delinea già il possibile scenario post-cessione. Il centrocampista turco, simbolo tecnico e tattico della mediana nerazzurra, è sempre più vicino a un possibile ritorno in patria. Sebbene non ci siano ancora rotture ufficiali, il filo tra il regista ex Milan e il club di Istanbul resta vivo, con il Gala che conosce da tempo le richieste della dirigenza interista: servono almeno 30 milioni di euro.