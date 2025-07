Dumfries la clausola spaventa l' Inter | fino al 15 si prende con poco City e Barça ci pensano

Dumfries tiene in fibrillazione l'Inter, che fino al 15 potrà acquistar il talento olandese a un prezzo contenuto di 25 milioni cash. City e Barcellona si fanno avanti, ma per ora l’esterno si gode le attenzioni di Guardiola, lasciando i tifosi nerazzurri in attesa di una decisione decisiva. La suspense cresce: chi avrà la meglio in questa sfida di mercato?

Per un'altra settimana l'esterno olandese può andare all'estero per soli 25 milioni cash. Ed è lusingato dalla corte di Guardiola.

Chi prende l'Inter al posto di Calha? Ederson prima scelta. E occhio alla clausola di Dumfries... - L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto difensivo con una mossa strategica: dopo la possibile partenza di Calha Ederson, la prima scelta per il suo sostituto è un nome di qualità e affidabilità.

