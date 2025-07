Alcaraz quasi travolto a Wimbledon

Un episodio inaspettato ha quasi trasformato l’allenamento di Carlos Alcaraz in un vero e proprio spavento a Wimbledon. Mentre il talento spagnolo attraversava il campo con il suo staff, una copertura improvvisamente si srotolò, rischiando di travolgerlo. Ma Alcaraz non si è lasciato intimidire: con il suo solito spirito, ha scherzato sulla situazione. Un episodio che dimostra come anche i grandi campioni siano pronti a sorridere di fronte alle avventure più impreviste.

Carlos Alcaraz è quasi stato travolto a Wimbledon. Non da un avversario però. Al termine di un allenamento, il tennista spagnolo stava attraversando il campo insieme al suo staff e proprio in quel momento è stata srotolata la copertura per la pioggia. Afiorato, lo spagnolo poi ci scherza su: "Che cavolo succede qui?". L'account ufficiale del torneo ha postato il momento: "Ci è mancato poco, Carlos". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alcaraz quasi "travolto" a Wimbledon

In questa notizia si parla di: alcaraz - quasi - travolto - wimbledon

LIVE Musetti-Alcaraz 6-4, 6-7, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tutto da rifare dopo quasi due ore di partita - Il emozionante duello tra Musetti e Alcaraz a Roland Garros 2025 continua a regalare momenti di pura suspense.

Tennis, Wimbledon: Sinner elimina Vukic in tre set, Sonego batte Basilashvili per 3-1 Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/tennis-wimbledon-2025-grande-slam-italia-azzurri-sinner-nardi-berrettini-alcaraz-djokovic-paolini-fo Vai su Facebook

Come arrivano Sinner e Alcaraz alla loro prima grande finale; ATP Queen's: Alcaraz vince di puro orgoglio dopo quasi tre ore e mezzo di battaglia con Munar; Quanto guadagna Alcaraz battendo Sinner agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma: montepremi da capogiro.

Alcaraz rischia di essere travolto dalla copertura per la pioggia a Wimbledon, poi scherza: «Che succede qui?» - In un video postato sui social ufficiali del torneo londinese si vede il campione spagnolo che attraversa un campo insiem ... Come scrive msn.com

Wimbledon: Alcaraz rimonta Rublev tra distrazioni e magie. Ai quarti trova l'inglese Norrie - Ora troverà l'idolo di casa che ha superato Jarry dopo una maratona di oltre 4 ore ... Da gazzetta.it