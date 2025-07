Wimbledon 2025 | Lorenzo Sonego affronta Shelton negli ottavi Orario precedenti e dove vedere il match in diretta

Dopo un'epica vittoria al terzo turno, Lorenzo Sonego si prepara a sfidare lo statunitense Ben Shelton negli ottavi di Wimbledon 2025. La sfida promette spettacolo: l’azzurro, reduce da oltre 5 ore di battaglia contro Nakashima, affronta un avversario giovane e determinato. Il match si disputerà oggi, lunedì 7 luglio, sul Campo 1 di Wimbledon. Scopri gli orari e dove seguire in diretta questa emozionante sfida tennistica.

Dopo l’impresa al terzo turno, Lorenzo Sonego torna in campo oggi per gli ottavi di finale di Wimbledon 2025, dove affronterĂ lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 10. L’azzurro è reduce da una battaglia epica vinta contro Brandon Nakashima, durata oltre 5 ore, mentre Shelton ha superato l’ungherese Fucsovics. Sonego-Shelton: orario del match e campo. Il match è in programma oggi, lunedì 7 luglio, sul Campo 1 di Wimbledon, come secondo incontro di giornata. Il programma inizia alle 14:00 ora italiana con il match femminile Bencic-Alexandrova. L’inizio del match di Sonego è previsto attorno alle ore 17:00, salvo ritardi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com