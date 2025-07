Il governo studia una super detrazione per le madri lavoratrici nella prossima Legge di Bilancio

In un momento cruciale per il futuro del Paese, il governo si mobilita per sostenere le madri lavoratrici con una super detrazione nella prossima legge di bilancio. Questa iniziativa mira a contrastare la crisi demografica e a rafforzare il tessuto sociale dell’Italia. Ma quali sono i dettagli di questa misura innovativa? Scopriamo insieme come potrebbe cambiare il panorama lavorativo e familiare del nostro paese.

I livelli di natalitĂ in Italia rappresentano un’emergenza strutturale, con ripercussioni sul sistema previdenziale e sulla sostenibilitĂ dei conti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

