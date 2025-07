lungo ferrari tradita da 1 cm campani chiude al settimo posto

Un soffio, un centimetro che fa la differenza: ai Campionati Italiani di atletica leggera juniores e promesse, le speranze reggiane si sono dovute accontentare di risultati discreti. Vivian Osagie sfiora il podio nel disco, mentre Sandra Ferrari perde la finale nel salto in lungo di un solo centesimo. Una gara che dimostra come ogni dettaglio possa cambiare il destino degli atleti. La passione e la determinazione restano il vero motore del successo.

I campionati italiani d'atletica leggera delle categorie juniores e promesse si sono chiusi ieri a Grosseto senza sussulti per i colori reggiani. Vivian Osagie, giĂ campionessa italiana nel getto del peso, è arrivata quinta nel lancio nel disco con m 44,57, non lontano dal bronzo. Sandra Milena Ferrari non entra in finale nel salto in lungo promesse per un solo centimetro ed è nona con 5,76 al primo salto: poi due nulli e gara finita. Nelle ultime due gare in notturna della seconda giornata, si difendono bene i due reggiani impegnati nei 5000 promesse: Mattia Marazzoli è quinto in 14'26''19, Nicolò Cornali è nono con 14'34''22.