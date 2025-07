Il vincitore del Premio Strega Andrea Bajani mette in guardia dal patriarcato | la solita narrazione politicamente corretta

Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega, rompe gli schemi e mette in guardia dalla narrazione politicamente corretta: il patriarcato esiste e va affrontato. Con coraggio e pragmatismo, Bajani invita gli uomini a educarsi e a combattere questa realtà radicata nella nostra società. È il momento di ascoltare la sua voce e agire concretamente per un cambiamento reale. Solo così potremo costruire un futuro più equo e libero da ingiustizie.

Andrea Bajani sostiene che il patriarcato c'è e va combattuto Il vincitore del Premio Strega, Andrea Bajani, autore del romanzo "L'anniversario", ha recentemente dichiarato che il patriarcato esiste e che bisogna combatterlo. Soprattutto - ha affermato - gli uomini devono educarsi a combatter.

Andrea Bajani vince il Premio Strega con “L’anniversario”, secondo posto per Elisabetta Rasy, terza Nadia Terranova: la classifica - Il romanzo di Bajani – “L’anniversario” – ci conduce in un viaggio emotivo attraverso i ricordi, le assenze e i legami invisibili che uniscono le persone nel tempo.

