Australia il leone di uno zoo aggredisce una donna | le immagini dalla camera di sicurezza

Un episodio inquietante scuote il Darling Downs Zoo in Queensland: un leone, nel cuore dell’Australia, ha aggredito una donna di 50 anni, lasciandola con gravi ferite al braccio. Le immagini delle telecamere di sicurezza rivelano un momento di estrema tensione, sollevando domande sulla sicurezza degli ambienti animaleschi e sulla protezione dei visitatori. Un’ingiustificata aggressione che ricorda quanto possa essere imprevedibile la natura selvaggia. La vicenda si è conclusa con un intervento rapido e un monito importante per tutti.

Una donna ha riportato gravi ferite a un braccio dopo essere stata attaccata da un leone in uno zoo australiano. Il Darling Downs Zoo nello stato del Queensland, ha riferito che la donna, 50 anni, stava osservando i guardiani mentre lavoravano nel recinto dei carnivori dello zoo prima dell’apertura di domenica mattina, quando è stata attaccata. È stata trasportata in elicottero dalla cittadina rurale di Pilton alla capitale dello stato, Brisbane, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, ha dichiarato lo zoo in un comunicato domenica. Diversi media hanno riferito che la donna ha perso il braccio ferito. 🔗 Leggi su Lapresse.it