Sport in tv oggi lunedì 7 luglio | Sinner e Cobolli a Wimbledon le Azzurre sfidano Portogallo a Euro25

Pronti a vivere un lunedì all’insegna dell’adrenalina? Oggi, 7 luglio, il mondo dello sport italiano brilla con appuntamenti imperdibili: da Wimbledon, dove tre talenti azzurri si sfidano sui campi londinesi, alle sfide di calcio femminile contro il Portogallo, fino al Mondiale di pallavolo con l’Italia U19 in campo contro il Giappone. Un giorno ricco di emozioni che promette di tenervi incollati alla TV: ecco cosa non potete perdere oggi!

Sport in tv lunedì 7 luglio: a Wimbledon ben tre italiani in campo, le Azzurre del calcio sfidano il Portogallo, l’Italia U19 femminile affronta il Giappone al Mondiale di pallavolo Un inizio di settimana da vivere intensamente, a mille all’ora perché è un lunedì che può regalare grandi emozioni soprattutto per lo sport italiano. Wimbledon, manco a dirlo, la fa padrone, con il torneo britannico che si tinge di azzurro Italia. In campo ben tre connazionali arrivati agli ottavi di finale. Nel torneo singolare Jannik Sinner sfida Dimitrov sul Centre Court, il campo principale, quello riservato solo ai più grandi. 🔗 Leggi su Sportface.it

