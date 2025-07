Tax day per chi ha la partita Iva nuova scadenza del 21 luglio

Luglio infuocato per i titolari di partita IVA: il 21 luglio 2025 è la nuova scadenza, posticipata dal 30 giugno grazie al Decreto Legge approvato lo scorso 12 giugno. Un'occasione importante per regolarizzare la propria posizione fiscale senza stress, ma attenzione: il tempo stringe e la responsabilità di rispettare questa data è tutta vostra. Ecco cosa sapere per evitare sanzioni e mantenere la vostra attività sulla strada giusta...

Luglio infuocato per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi. E in generale per chi è in possesso di una partita Iva: il 21 luglio 2025 scade il termine ultimo entro il quale versare il saldo 2024 e l’ acconto 2025 delle imposte. Inizialmente la deadline era stata fissata per lo scorso 30 giugno, ma il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del Decreto Legge dello scorso 12 giugno, ha approvato la proroga dei versamenti fiscali. I contribuenti, quindi, possono effettuare il versamento il 21 luglio senza alcun tipo di aggravio o costo aggiuntivo. In alternativa il versamento può essere effettuato il 20 agosto 2025 aggiungendo all’importo delle imposte uno 0,40% di interessi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tax day per chi ha la partita Iva, nuova scadenza del 21 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - partita - scadenza - scorso

Napoli, l’ex dice addio al calcio: a luglio la sua ultima partita - Il 5 luglio, il mondo del calcio saluterà un’icona: Marek Hamsik scenderà in campo per la sua ultima partita a Bratislava, ponendo fine a una carriera straordinaria iniziata tra le corsie del Brescia e consacrata dal suo indimenticabile periodo al Napoli.

Tutto cominciò a luglio dell’anno scorso, durante la Partita del cuore, con l’assist di Matteo Renzi a Elly Schlein, con tanto di goal della segretaria del Pd e abbraccio sul campo tra i due. Fino a quel momento il fu Rottamatore sembrava pronto a passare con il c Vai su Facebook

Da lunedì 07 luglio aprirà la CAMPAGNA ABBONAMENTI 2025/2026 Prezzo bloccato rispetto allo scorso anno (con due partite in più) per chi si abbona a luglio: scopri tutte le info https://shorturl.at/UF Vai su X

Tax day per chi ha la partita Iva, nuova scadenza del 21 luglio; Dichiarazione 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga; Sì del Cdm al decreto fisco. Per le partite Iva proroga al 21 luglio del pagamento delle tasse senza maggiorazione.

Tax day per chi ha la partita Iva, nuova scadenza del 21 luglio - Quali imposte devono essere pagate entro il 21 luglio ... quifinanza.it scrive

Versamenti Irpef: chi slitta al 21 luglio - Ho letto che c'è stata una proroga dei versamenti rispetto a quanto risulta nelle istruzioni al modello Redditi PF. Da corriere.it