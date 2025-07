A maggio la produzione industriale tedesca cresce dell' 1,2%

A maggio, la produzione industriale tedesca sorprende positivamente, crescendo dell'1,2% e superando le stime di mercato. Dopo un aprile in flessione, il settore si risolleva grazie alla forte ripresa dell’industria automobilistica, energetica e farmaceutica. Questi dati indicano una ripartenza solida dell’economia tedesca, con segnali di resilienza e potenziale crescita futura. Ma quali sono le implicazioni di questa ripresa per l'intera Eurozona?

La produzione industriale tedesca a maggio sale dell'1,2% e batte le stime che prevedevano un -0,6%. Lo indica l'ufficio di statistica Destatis. Il dato inverte la rotta anche su aprile che aveva segnato un -1,4%. L'andamento positivo è attribuibile alla crescita nell' industria automobilistica (+4,9% rispetto al mese precedente) e nella produzione di energia (+10,8%). Anche l'aumento della produzione del farmaceutico (+10%) ha avuto un impatto positivo sul risultato complessivo. Al contrario, il calo dell'industria delle costruzioni (-3,9%) ha avuto un impatto negativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A maggio la produzione industriale tedesca cresce dell'1,2%

