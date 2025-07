Maltempo allerta arancione in Lombardia Veneto e Friuli a Milano 63enne uccisa da albero caduto due i feriti in codice giallo

L'ondata di maltempo continua a mettere a dura prova la penisola italiana, con allerte arancioni in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Milano, un tragico incidente ha segnato la giornata: una donna di 63 anni è deceduta sotto un albero caduto, mentre altre due persone sono rimaste ferite in codice giallo. La situazione si aggrava con disagi e allarmi, evidenziando l'urgenza di affrontare con attenzione questa intensa fase meteorologica.

Allerta in 12 regioni; ieri disagi a Milano per un fulmine che ha colpito un treno Italo diretto a Roma Continua l'ondata di maltempo che ha colpito la penisola negli ultimi giorni. Per oggi, lunedì 7 luglio, è stata diramata un'allerta arancione per maltempo in Friuli Venezia Giulia, Lombard.

