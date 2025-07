Elon Musk lancia il suo America Party e Trump lo attacca | Una mossa ridicola

scelta di Musk di entrare ufficialmente nel panorama politico. La sua mossa ha già fatto infuriare Donald Trump, che ha definito l’“America Party” una "mosca insignificante e ridicola". Un nuovo capitolo di un drama che promette di scuotere le fondamenta della politica statunitense, lasciando tutti a chiedersi quali saranno le prossime mosse di questi protagonisti e quale futuro attende il paese.

Un nuovo terremoto scuote la politica statunitense. Elon Musk, imprenditore visionario e fondatore di Tesla e SpaceX, ha annunciato la nascita dell’“America Party”, una formazione politica che, secondo le sue parole, punta a “restituire la libertà agli americani”. Lo ha fatto, come ormai d’abitudine, direttamente sulla piattaforma X – l’ex Twitter di cui è proprietario – all’indomani del 4 luglio, giorno della festa nazionale americana e della contestata promulgazione della legge di bilancio voluta dal presidente Donald Trump. “Quando si tratta di rovinare il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema a partito unico, non in una democrazia”, ha scritto Musk nel post di lancio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it