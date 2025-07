Boniek promuove la nuova Roma | Con Ranieri Gasperini e Massara adesso è tutto più solido

Zbigniew Boniek, ex leggenda della Roma, si mostra entusiasta per il nuovo corso del club, sottolineando l'importanza di una base solida e di uomini di esperienza come Massara. La sua fiducia nel progetto, condivisa con un tocco di nostalgia, rafforza la speranza di un futuro brillante per i giallorossi. Con questa squadra, tutto è possibile: la Roma punta a riconquistare gloria e cuore dei propri tifosi.

C’è fiducia, convinzione e anche un pizzico di nostalgia nelle parole di Zbigniew Boniek, ex leggenda giallorossa e oggi attento osservatore di ciò che accade dalle parti di Trigoria. Intervistato da Gabriele Turchetti per Il Tempo, l’ex numero 11 ha espresso la propria visione sul nuovo corso della Roma, applaudendo la scelta di puntare su uomini di esperienza e identità italiana. Per Boniek, l’arrivo di Massara in dirigenza, il ritorno di Ranieri e la guida tecnica affidata a Gian Piero Gasperini rappresentano un cambiamento netto rispetto alla gestione precedente. “Massara e Ranieri? Così è molto meglio”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Boniek promuove la nuova Roma: “Con Ranieri, Gasperini e Massara, adesso è tutto più solido”

