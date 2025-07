Fbi | Epstein non fu assassinato e non c’è una lista clienti

Per il Dipartimento di Giustizia Usa e l'Fbi, non ci sono prove che Jeffrey Epstein abbia ricattato personaggi potenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Fbi: “Epstein non fu assassinato e non c’è una lista clienti”

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'FBI hanno riferito di non avere prove che Jeffrey Epstein abbia ricattato personaggi ricchi e potenti, tenuto una "lista dei clienti" o che sia stato assassinato @ultimoranet Vai su X

Fbi: "Epstein non è stato assassinato, non ricattava potenti e non c'è una lista clienti" Chiusa l'indagine del dipartimento di Giustizia e dell'Fbi. L'idea dell'assassinio bollata come tesi cospirazionista condivisa, in passato, anche dall'attuale numero uno dell'Fbi Vai su Facebook

