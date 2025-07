Andrea Cavallari ancora in fuga un vedovo della strage di Corinaldo | Lo stato l'ha lasciato scappare

Andrea Cavallari, ancora in fuga, rappresenta un doloroso esempio di quanto lo Stato possa fallire nel garantire giustizia e sicurezza. Condannato per la tragedia di Corinaldo, è evaso appena diplomato, lasciando dietro di sé un dolore ancora vivo. Paolo Curi, che ha perso la moglie Eleonora in quella notte terribile, denuncia un sistema che sembra averlo abbandonato. La domanda ora è: quanto ancora dovremo sopportare questo senso di ingiustizia?

Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, è evaso la scorsa settimana dopo la laurea. Paolo Curi, che nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo perse la moglie Eleonora, denuncia: "Un altro schiaffo. Nessuna scorta, nessun pentimento. Lo Stato ha fallito nella sorveglianza".

