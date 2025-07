Pomigliano Jazz al via il 10 luglio dall’Anfiteatro di Avella con Gonzalo Rubalcaba

Pomigliano Jazz celebra un traguardo straordinario: 30 anni di musica, passione e cultura. Il festival, ideato e diretto da Onofrio Piccolo, apre le porte il 10 luglio dall’Anfiteatro di Avella con il talento di Gonzalo Rubalcaba, dando il via a un’edizione ricca di emozioni e incontri unici. Un viaggio musicale che, nella sua storica formula itinerante, continua a unire artisti e pubblico in un’esperienza indimenticabile, rafforzando il suo ruolo di patrimonio culturale.

Pomigliano Jazz festeggia 30 anni. Lo storico festival diretto da Onofrio Piccolo al via il 10 luglio dall’Anfiteatro di Avella con Gonzalo Rubalcaba. Pomigliano Jazz compie 30 anni. Il festival ideato e diretto da Onofrio Piccolo celebra il suo trentennale con un programma ampio che, nella sua ormai classica versione itinerante, unisce musica e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pomigliano Jazz al via il 10 luglio dall’Anfiteatro di Avella con Gonzalo Rubalcaba

In questa notizia si parla di: pomigliano - jazz - luglio - anfiteatro

All'Anfiteatro di Avella torna il festival "Pomigliano Jazz": il concerto del pianista Gonzalo Rubalcaba - All’Anfiteatro di Avella torna il prestigioso Festival Pomigliano Jazz, un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz.

Translate postPOMIGLIANO JAZZ - Gonzalo Rubalcaba, un disco e un concerto dedicato a Pino Daniele, il 10 luglio all'Anfiteatro romano di Avella https://ift.tt/AI0mcFl Vai su X

Gonzalo Rubalcaba for Pino | Pomigliano Jazz XXX Ed. Vai su Facebook

Avella, jazz d'autore all'Anfiteatro Romano con Rubalcaba; POMIGLIANO JAZZ festeggia 30 anni. Lo storico festival diretto da Onofrio Piccolo al via il 10 luglio dall'Anfiteatro di Avella con Gonzalo Rubalcaba (per Pino Daniele). Poi tappe alle Basiliche di Cimitile e sul Vesuvio. A settembre, eventi a Pomigliano d'Arco; Una reggia per Gergiev tra Capossela e Carosone.

Pomigliano Jazz, dal 10 luglio ad Avella, Cimitile e sul Vesuvio - Il festival ideato e diretto da Onofrio Piccolo celebra il suo trentennale con un programma che, nella sua classica versione itinerante, unisce musica e valorizzazione ... Da msn.com

Dal 10 luglio 2 agosto ad Avella, Cimitile e sul Vesuvio per gli amanti del jazz - Il festival& celebra il suo trentennale con un programma ampio che,& nella sua ormai& classica versione itinerante,& unisce musica e valorizzazione del patrimonio art ... tusinatinitaly.it scrive