Leoni-Inter canale preferenziale ma costo alto! C’è piano B – CdS

L’Inter continua a sognare Giovanni Leoni, un talento che ha già conquistato molti appassionati, tra cui il club nerazzurro. Nonostante le richieste del Parma e i costi elevati, il difensore rimane una priorità, grazie alle sue qualità straordinarie. La sfida tra desiderio e realtà si fa sempre più intensa, e il futuro di Leoni potrebbe presto assumere contorni sorprendenti...

Non è un mistero che all’Inter piaccia tantissimo Giovanni Leoni. Il difensore del 2006 piaceva già tantissimo lo scorso anno alla Sampdoria e dopo l’anno al Parma questo fascino è ulteriormente aumentato. Ecco le ultime spiegate dal Corriere dello Sport. LA SITUAZIONE – Leoni rimane un obiettivo per la difesa dell’Inter, nonostante il Parma punti a non cedere il suo forte classe 2006. I ducali, invece, reputano il difensore centrale come una sorta di incedibile. Secondo la dirigenza guidata da Federico Cherubini, Leoni dovrebbe rimanere almeno un altro anno a Parma per completare il suo step di crescita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni-Inter, canale preferenziale ma costo alto! C’è piano B – CdS

