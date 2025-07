Perugia un gol all’inclusione Il club avrà una squadra speciale

Perugia dà un gol all’inclusione: il club si distingue con una squadra speciale, composta da persone con disabilità, che parteciperà al campionato organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. Un passo importante verso l’uguaglianza e la valorizzazione delle diversità, guidata dall’allenatore Tommaso Mariano, giovane e appassionato insegnante di educazione fisica. Un esempio di come lo sport possa trasformare le sfide in opportunità, promuovendo un messaggio di speranza e inclusione per tutti.

Il Perugia calcio avrà una squadra composta da persone con disabiltài che parteciperà al campionato organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. Un passo importante per il club di Faroni verso l’inclusività. L’allenatore sarà Tommaso Mariano, classe 1991, insegnante di educazione fisica nella scuola superiore e laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in “Scienze delle Tecniche preventive e adattate” all’Università di Perugia, già allenatore di calcio di quarta categoria da 3 anni, tutti trascorsi all’Ellera. Il team manager sarà don Mauro Angelini, già assistente spirituale del Perugia e attuale rettore della Chiesa del Gesù nonché scrittore e docente di teologia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, un gol all’inclusione. Il club avrà una squadra “speciale“

