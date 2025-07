Maltempo violento temporale a Milano | Cade un albero | morta una donna | Feriti due operai mentre potano alberi pericolanti

Il maltempo si abbatte con forza su Italia: temporali violenti a Milano causano un tragico incidente, mentre in Toscana si registrano oltre 27mila fulmini in 12 ore. Al sud, il caldo record di 44°C a Foggia mette a dura prova la popolazione. In questo scenario di eventi estremi, la nostra attenzione si concentra sulla sicurezza e sulle misure di prevenzione necessarie per affrontare queste sfide climatiche imprevedibili.

Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna. Nel capoluogo lombardo oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Oltre 27mila fulmini in 12 ore in Toscana. Al Sud prosegue l'ondata di caldo: a Foggia toccate punte di 44 gradi.

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

