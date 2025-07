Uccide padre a coltellate preso 25enne

Un drammatico episodio scuote Luino: un 25enne ha ucciso il padre a coltellate durante una lite familiare. La tragedia si è consumata nel contesto di tensioni familiari, culminate in un gesto estremo che ha lasciato tutta la comunità senza parole. La madre, testimone involontaria dell’orrore, ha chiamato i soccorsi, mentre il fratello dell'aggressore ha tentato di disarmarlo. La vicenda mette in luce le complicate dinamiche di una famiglia sconvolta da violenza improvvisa.

8.10 Un 25enne è stato arrestato a Luino, nel Varesotto, con l'accusa di avere ucciso a coltellate il padre. Il giovane viveva in Svizzera con il padre e il fratello: ieri era con loro a casa della madre, trasferitasi dopo la separazione. E' stata la donna a chiedere aiuto dopo la violenta aggressione. C'è stata una lite, poi le coltellate. Il fratello dell'aggressore ha cercato di togliergli il coltello da cucina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: coltellate - padre - 25enne - uccide

Uccide il padre a coltellate e fugge coi risparmi di famiglia, al via il processo al killer - Il processo a Ziqiang Zhan, il 28enne accusato dell'omicidio del padre Yingjiao, inizia oggi a San Felice a Cancello.

Accoltella a morte il padre, arrestato dai carabinieri. È successo a Luino. In manette 25enne Vai su X

Francesco Rezzonico uccide il padre adottivo a coltellate, la fuga in strada e l'arresto alle porte di Varese.; Luino: Uccide il padre a coltellate, bloccato 25enne; Aggredisce agente con un coltello, per il giudice non è tentato omicidio.

Francesco Rezzonico uccide il padre adottivo a coltellate, la fuga in strada e l'arresto alle porte di Varese. L'altro figlio ha provato a salvarlo - Francesco Rezzonico, 25 anni, è stato fermato: è accusato dell'omicidio del padre adottivo Boris, 57 anni, ucciso a ... Segnala msn.com

Uccide il padre nel Varesotto, 25enne fermato nella notte - E' stato sottoposto a fermo Francesco Rezzonico, 25 anni, accusato dell'omicidio del padre adottivo Boris, 57 anni, ucciso a coltellate nell'abitazione di via Vittorio Veneto a Luino (Varese) dove si ... ansa.it scrive