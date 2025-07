4 Torri, sarà rivoluzione. Già salutati diversi atleti.

La 4 Torri Volley sta vivendo una vera rivoluzione: con il ritorno di Pupo Dall’Olio in panchina, la squadra si prepara a un nuovo capitolo, lasciando alle spalle deludenti stagioni e puntando forte sulla rinascita. I cambiamenti sono già in atto, con numerosi atleti che salutano il club e nuove promesse pronte a portare energia e talento. La strada verso il prossimo campionato di Serie B si fa sempre più entusiasmante…

Dopo l’annuncio del ritorno sulla panchina di Pupo Dall’Olio, la 4 Torri Volley si è presa un po’ di tempo per capire come procedere nella costruzione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B. Si profila una vera e propria rivoluzione tra i granata, che cambieranno quasi totalmente l’organico che ha deluso le aspettative. Innanzitutto, non faranno più parte della 4 Torri Volley i vari Paolo Cascio, Michael Zanni e Simone Grazzi. Il club granata avrebbe confermato volentieri Giovanni Schincaglia e Filippo Pavani, che sono però in procinto di trasferirsi in società di serie A3: il palleggiatore a Mirandola e il centrale a Castellana Grotte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net