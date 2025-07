Wimbledon 2025 Carlos Alcaraz | Sono stato forte mentalmente Rublev ti spinge sempre al limite

Wimbledon 2025 si conferma teatro di imprese straordinarie, e tra queste spicca il talento inarrestabile di Carlos Alcaraz. Dopo una serie di vittorie dominanti e una forza mentale senza eguali, il giovane spagnolo ha dimostrato di essere un vero leone sul campo, superando anche avversari duri come Rublev. La sua determinazione lo avvicina sempre di più al sogno di conquistare il titolo, e l'attesa cresce: la sfida finale è ormai alle porte.

Carlos Alcaraz non perde una partita dalla finale di Barcellona dello scorso 20 aprile contro Holger Rune e, grazie al successo di ieri sul russo Andrey Rublev, è approdato ai quarti di finale nel torneo di Wimbledon 2025. Il fenomeno spagnolo, numero 2 del ranking mondiale, si è imposto in rimonta per 6-7 6-3 6-4 6-4 lasciando per strada un altro set (il quarto del suo cammino ai Championships) ma avvicinandosi ulteriormente alla tanto attesa finale contro uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. “ Devi continuare a credere in te stesso, anche se sei sotto di un set. Nel tennis un punto può cambiare tutto, devi restare in partita sempre, essere forte mentalmente. 🔗 Leggi su Oasport.it